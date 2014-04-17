هيفا وهبي: أحترم القرار الوزاري بمنع حلاوة روح

تبرأت الفنّانة اللبنانية هيفا وهبي من بعض الأقاويل التي نسبت إليها وتداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إرفاقها ببعض الصّور للفنانة، واصفةً التعليقات بالملفّقة.

وقالت في بيان لها على موقع فيس بوك :"أنا لا أتبنّى أي شيء يكتب في أي وسيلة إعلامية، وما نشر يعبّر عن أراء أصحابها الشّخصية والصّورة التي نشرت على فيس بوك مركّبة، وما تضمنته غير صحيح. هذا قرار وزاري أحترمه من احترامي للجهات الرّسمية للدولة، وأنا لا أتبنّى سوى ما يصدر عني أو عن مكتبي الإعلامي، وعن ما انشره شخصياً على حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".

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