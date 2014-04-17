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رومينيجيه: أتمنى أن يلعب رونالدو أمام ' الوحش الأسود ' بايرن

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رومينيجيه: أتمنى أن يلعب رونالدو أمام ' الوحش الأسود ' بايرن رومينيجيه: أتمنى أن يلعب رونالدو أمام ' الوحش الأسود ' بايرن

لا يخشى كارل هاينز رومينيجه الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ أن يتعافى كريستيانو رونالدو ويقود ريال مدريد ضد الفريق البافاري في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل على العكس.

رونالدو حاليا يتعافى من إصابته، التي قد تبعده عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد فريقه، وبايرن ميونيخ حامل لقب المسابقة.

وقال رومينيجه عن ذلك اليوم الخميس: "أتمنى أن يلعب رونالدو، دوما ما أستمتع بمشاهدة أفضل لاعبي العالم يلعبون".

وتابع "كذلك علينا أن نرى أننا لا نخشى أبدا من ريال".

وأوضح "ريال يطلقون على بايرن اسم الوحش الأسود، هذا يوضح كم يحترمونا ويقدروا مدى صعوبة مواجهتنا".

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فيديو اليوم السابع