أبرز 3 عناوين من صحف الأرجنتين.. الخوف من مستوى ميسي في المونديال

بوينوس أيرس، (إفي): أجمعت الصحف ووسائل الاعلام في الأرجنتين على إظهار تخوف وقلق على حالة نجم وقائد منتخبها لكرة القدم ليونيل ميسي بعد الأداء المخيب الذي ظهر به في الآونة الاخيرة وخاصة في مباراة الكلاسيكو الليلة الماضية.

وظهر ميسي كالشبح في آخر ثلاث مباريات لفريقه برشلونة، وعجز عن إنقاذه من الخسارة امام أتلتيكو مدريد وغرناطة وريال مدريد على التوالي، ليودع بطولتي دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي امام الأول، وكأس الملك امام الاخير الليلة الماضية، كما تقلصت فرصه في الاحتفاظ بلقب الليجا، ليقترب من توديع موسم بلا ألقاب.

وأشيع أن ميسي يدخر جهده مع البرسا لكي يظهر في أفضل حال مع منتخب الأرجنتين في مونديال البرازيل.

وتصدر اسم ميسي مختلف عناوين الصحف الرياضية في بلاد التانجو، حيث ذكرت صحيفة (أولي) في عنوانها الرئيسي "يا ليته يدخر جهده" حيث لم تخف قلقها على مستوى أفضل لاعب في العالم بين اعوام 2008 و2012.

كما أشارت الى أن الفريق الذي يشرف على تدريبه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو "سقط في الهاوية".

واعتبرت صحيفة (لاناثيون) أن خسارة الكأس امام الريال "أكثر من مجرد سقطة" للفريق الكتالوني، فيما تسائلت (كانشايينا) "ماذا حدث لميسي؟" وأكدت أن فريقه يعيش "كابوس" حاليا.

من جانبها ذكر عنوان صحيفة (الجرافيكو) "ميسي مجددا يلعب بشكل سيء..وبرشلونة يخسر".

وبعيدا عن إخفاق ميسي ومارتينو، امتدحت بعض الصحف الأرجنتينية أداء نجم الريال، الارجنيني أنخل دي ماريا صاحب المستوى المميز مؤخرا ومحرز الهدف الأول في الكلاسيكو.