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يوفنتوس يطلب ماتس هوميلز

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يوفنتوس يطلب ماتس هوميلز يوفنتوس يطلب ماتس هوميلز

طلب نادي يوفنتوس التعاقد مع ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند في الصيف المقبل بحسب صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع المدافع الدولي صاحب الـ25 عاما لتدعيم الخط الخلفي للبيانكونيري، مع ليوناردو بانوتشي وجورجيو كيلليني وأندريا برازالي.

هوميلز مطلوب في العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، يتقدمها مانشستر سيتي الإنجليزي مع يوفنتوس.

ويملك يوفنتوس ورقة تفاوض قوية بحسب التقرير، كون دورتموند يرغب في ضم شيرو إيموبيلي مهاجم البيانكونيري.

لهذا يطلب يوفنتوس ضم هوميلز، مقابل دفع مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى خدمات المهاجم الشاب.

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