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بالصور.. الأنبا يؤانس يغسل أرجل الأقباط بالكاتدرائية

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قام الأنبا يؤانس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بغسيل أرجل الأقباط الذين حضروا اليوم لصلاة خميس العهد فى كنيسة العذراء والأنبا بولا بأسقفية الخدمات فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويأتى طقس غسيل الأرجل تذكارا لما قام به السيد المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه، وتذكارا لأحداث خميس العهد، حيث قال السيد المسيح لتلميذيه: "فَيُلاَقِيَكُمَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ جَرَّةَ مَاءٍ. اِتْبَعَاهُ" (إنجيل مرقس 14: 13) وهذا الإنسان هو مار مرقس- الذى بشر بالمسيحية فى - والذى حمل جرة الماء على كتفيه وذهب ليملأها بيديه، وهذه الجرة هى نفسها التى أخذ منها السيد المسيح الماء ليغسل أرجل التلاميذ.

وقام مار مرقس الملقب بكاروز الديار المصرية بتسليم هذا الطقس عندما جاء إلى الإسكندرية، وأصبح فى طقس الكنيسة كل يوم خميس عهد ينحنى البطريرك أو الأسقف أو الكاهن ويغسل أرجل الشعب واحد واحد.

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