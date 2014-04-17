اللجنة النقابية بـاليوم السابع تشكر مجلس التحرير وتهنئ الزملاء بالتعيين

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين باليوم السابع بالشكر لمجلس التحرير، على قرار تعيين جميع المحررين الميدانيين، كما قدمت اللجنة التهنئة إلى الزملاء الذين صدر اليوم قرار بتعيينهم فى إطار الالتزام الذى قطعه على نفسه مجلس التحرير لتأمين وحماية الزملاء الصحفيين العاملين فى جريدة "اليوم السابع" والمواقع التابعة لها.

كما توجهت اللجنة النقابية للعاملين بـ"اليوم السابع" فى بيانها بالشكر لمجلس التحرير وللزميل خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع لتنفيذهم الوعد، وتعيين 40 محررًا ومصورًا ميدانيًا، بما يؤكد حرص المؤسسة على تهيئة المناخ الملائم للعمل الصحفى، وحرصها على توفير الحماية لكل العاملين بالمؤسسة.

وأكدت اللجنة للزملاء المعينين حديثًا، أن هذا القرار سيفتح أمامهم آفاق جديدة من الاستقرار المهنى الداعم لمزيد من الجهد، لتظل المؤسسة على طريق النجاح الذى تعودنا عليه.

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