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محافظ البحيرة: ندرس إقامة مجمع تعاونى للصناعات الحرفية على 13.5 فدان

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محافظ البحيرة: ندرس إقامة مجمع تعاونى للصناعات الحرفية على 13.5 فدان محافظ البحيرة: ندرس إقامة مجمع تعاونى للصناعات الحرفية على 13.5 فدان

بحث اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، اليوم، مع اللواء مهندس حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، دراسة نموذج التصميم المقترح تنفيذه بمنطقة فرهاش بحوش عيسى، على مساحة 13 فدانًا ونصف، لإقامة مجمع تعاونى للصناعات الحرفية يضم 168 وحدة صناعية متنوعة.
> وأوضح هدهود، فى تصريح له، اليوم، أن المجمع سيضم 163 وحدة سكنية لإسكان وإقامة العاملين وأصحاب الورش المغتربين وأسرهم، بالإضافة إلى مجمع خدمات عبارة عن مدارس ومحال تجارية ودور عبادة ومنطقة ترفيهية.
> وأكد على أهمية إقامة مثل هذه التجمعات لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الرواج الاقتصادى والتجارى بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جارى تدبير الأراضى اللازمة لتعميم هذا النموذج داخل مدن ومراكز المحافظة.
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