ائتلاف حقوق الطفل: "حلاوة روح" ينتهك 7 مواد من القانون

قال هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الائتلاف ليس ضد الإبداع وأن حق الإبداع مكفول ولكننا نتحدث عن الحقوق أساسية للطفل وحماية مصلحة الطفل الفضلى، مؤكداً أنه يجب مراعاة المعايير الأساسية التى لا يجب أن يتم تجاوزها.

وأشار "هلال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن فيلم حلاوة روح، به انتهاك لـ7 مواد من قانون الطفل التى تحظر استخدام الطفل فى أمور تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر.

وأضاف هلال, أن هناك مشاهد داخل الفيلم تشجع الغريزة الجنسية والعنف عند الأطفال، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر فى المعايير التى يستخدم فيها الطفل فى الفن.