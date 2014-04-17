أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ائتلاف حقوق الطفل: "حلاوة روح" ينتهك 7 مواد من القانون

Google+ Print
ائتلاف حقوق الطفل: "حلاوة روح" ينتهك 7 مواد من القانون ائتلاف حقوق الطفل: "حلاوة روح" ينتهك 7 مواد من القانون

قال هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الائتلاف ليس ضد الإبداع وأن حق الإبداع مكفول ولكننا نتحدث عن الحقوق أساسية للطفل وحماية مصلحة الطفل الفضلى، مؤكداً أنه يجب مراعاة المعايير الأساسية التى لا يجب أن يتم تجاوزها.

وأشار "هلال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن فيلم حلاوة روح، به انتهاك لـ7 مواد من قانون الطفل التى تحظر استخدام الطفل فى أمور تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر.

وأضاف هلال, أن هناك مشاهد داخل الفيلم تشجع الغريزة الجنسية والعنف عند الأطفال، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر فى المعايير التى يستخدم فيها الطفل فى الفن.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365