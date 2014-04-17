رئيس وزراء إثيوبيا يبحث أزمة سد النهضة مع رئيس جنوب السودان

قال رئيس الوزراء الإثيوبى "هايلى ماريام دسالين" إن المحادثات التى أجراها مع رئيس جنوب السودان "سلفا كير" فى إثيوبيا تناولت موضوع بناء سد النهضة الإثيوبى.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء قوله إنه طلب من الرئيس سلفا كير تفسيراً بشأنه زيارته الأخيرة لمصر، وإن الرئيس "كير" أكد أن هذه الزيارة لم تكن بشأن السد، وإن حكومته تؤيد بناء السد، وأكد أيضاً أن جنوب السودان مستعدة للتوقيع على اتفاقية الإطار التعاونى بشأن نهر النيل.

وأشارت الوكالة الإثيوبية إلى أنه إذا وقعّت جنوب السودان على هذه الاتفاقية فإنها ستكون سابع دولة توقع عليها، وذلك بعد قيام إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى بالتوقيع عليها، وأن أديس أبابا كانت قد صدقت على هذه الاتفاقية خلال عام 2013.