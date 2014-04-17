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الصحة: تطبيق معايير الجودة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

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الصحة: تطبيق معايير الجودة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة الصحة: تطبيق معايير الجودة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

أعلن الدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق المعايير العالمية للجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان، التى تهدف إلى تطوير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمديرى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الذى عقد اليوم الخميس، بمقر أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وضم 42 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا بمحافظات المختلفة.

وأشار محيى، إلى ضرورة الاهتمام باستقطاب الخبراء الأجانب وتنشيط السياحة العلاجية وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المستشفيات.

وطالب بإبرام عقود صيانة للبنية الأساسية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات حفاظاً على أصول وممتلكات الدولة.

وأكد ضرورة دراسة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات وتقييم الأداء المهنى والوظيفى للعاملين من خلال لجان التفتيش والجودة، كما أشار إلى اختصاصات مجالس الإدارة بالمستشفيات ومهامها الأساسية كإعداد لائحة التعاقدات لفئات العاملين المختلفة ومهام مديرى المراكز من حيث تنظيم العمل الداخلى بالمستشفى والالتزام بالهيكل التنظيمى.

وشدد، على ضرورة تدريب العاملين بالمستشفيات وتنمية مهاراتهم وإتاحة الدورات التدريبية المتقدمة كلاً فى مجاله مما يساعد على التنمية البشرية المستدامة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وقال، إن الإدارة الحديثة تستلزم عمل بروتوكولات علاج وإقامة للحالات المترددة على كل مستشفى وتفعيل النظم الحديثة فى العلاج والدواء مثل نظام الصيدلة الإكلينيكية التى تساهم بصورة كبيرة فى ترشيد الإنفاق بالمستشفيات.

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