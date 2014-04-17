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بالفيديو..السبكي: محلب “شاهد ما شافش حاجة”

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بالفيديو..السبكي: محلب “شاهد ما شافش حاجة” بالفيديو..السبكي: محلب “شاهد ما شافش حاجة”

إبراهيم محلب

قال محمد السبكي منتج فيلم «حلاوة روح» إن الفيلم الممنوع لا يتضمن ما يسيئ للمجتمع وأنه يتقدم بتظلم ضد قرار منع عرض الفيلم، موضحًا أن رئيس الوزراء «شاهد ما شافش حاجة» فيما يخص قرار منع الفيلم.

أضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد أن أعضاء المجلس القومي للأمومة والطفولة لم يشاهدوا الفيلم، مؤكدًا أن الفيلم ليس فيه أي مشهد جنسي يجمع الطفل ببطلة الفيلم.

وتابع أنه كان من الأولى أن يمنع تصوير “حلاوة روح” بدلا من منع عرضه إذ وصلت تكلفته 20 مليون جنيه، مضيفا أنه تم الالتزام بتنفيذ كل ملاحظات الرقابة على المصنفات الفنية على الفيلم.

 

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