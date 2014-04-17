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محافظ الإسماعيلية يتفقد وضع اللمسات الآخيرة لتطوير ميدان المنتزه بحى الشيخ زايد

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محافظ الإسماعيلية يتفقد وضع اللمسات الآخيرة لتطوير ميدان المنتزه بحى الشيخ زايد محافظ الإسماعيلية يتفقد وضع اللمسات الآخيرة لتطوير ميدان المنتزه بحى الشيخ زايد

جانب من الجولة التفقدية لميدان المنتزه

 قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل وتوسعة الميادين وفتح المحاور المرورية الجديدة بعدد من الأحياء والتى تضمنت جولة المحافظ ومتابعته لوضع اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير وتوسعة ميدان المنتزه بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حى ثالث الإسماعيلية ومتابعة أعمال الرصف والبلدورات والأرصفة التى تنفذ بشارع طريق فؤاد عزيز غالى الذى يربط بين ميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد مرورا بمنطقة الحرفيين حتى الطريق الدائرى ومنطقة الدوحة وخلال الجولة أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة فى توقيتاتها المحددة وذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات والقضاء على ظاهرة الاختناقات المرورية بهذه المناطق ويأتى هذا ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الاسماعيلية.

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