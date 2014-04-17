كريستيانو يعترف بأخطاء الماضي.. ويصرح: كنت أراقب النجوم لأتعلم

باريس، (إفي): أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق ريال مدريد الإسباني أن الفارق بين اللاعبين الجيدين والنجوم يكمن في العمل بجد وباستمرارية.

وأوضح كريستيانو في مقابلة لمجلة (سو فوت) الشهرية الفرنسية "دائما أحب مراقبة اللاعبين أصحاب الأداء المتميز، أراقبهم لأتعلم، وتيقنت من أن العمل هو الذي يصنع الفارق بين اللاعب الجيد والنجم".

وأضاف أفضل لاعب في العالم عامي 2008 و2013 "لعبت مع لاعبين يتمتعون بموهبة رائعة، أفضل مني؟ من الصعب قول ذلك، هناك لاعبون كثر يؤدون بشكل جيد لمدة 10 أو 15 مباراة، لكن يجب أن يستمروا كذلك خلال 60 مباراة على مدار الموسم".

وأشار رونالدو الى أن "الفارق بين لاعب جيد وأفضل لاعب في العالم قد يكون في تفاصيل بسيطة مثل النوم المنتظم والتغذية المناسبة".

وشدد قائد منتخب البرتغال على أنه يبذل جهدا كبيرا لـ"إثبات جدارته" بالكرة الذهبية.

واعترف رونالدو بأنه خلق عداوات في السابق "ارتكبت الكثير من الأخطاء، لكنني سعيد بأن تلك الأخطاء حدثت، لأنها جعلتني أفضل كلاعب وانسان".

وبين "أصبحت أكثر هدوء وأقل اندفاعا، اتخذ قرارات أفضل داخل الملعب، كما أن شخصيتي باتت أكثر رزانة بعد إنجاب طفلي، بعض الناس انطبعت لديهم صورة سيئة عني بسبب مواقف في بداية مسيرتي".

وأكد (صاروخ ماديرا) أنه يحلم بالتتويج بكأس العالم أو أمم أوروبا، موضحا "أعرف أن المهمة صعبة، لكن كل شيء وارد مع العمل باجتهاد، سيكون أفضل تكليل لمسيرتي".