«ثنائيات سينمائية» جمع الفن بينهم فصاروا «شركاء حياة»

كتبت: هاجر محمود

كثيرُ منا عندما يتابع المشاهد الرومانسية بين أبطال الأفلام والمسلسلات الدرامية يتسأل :«هما متجوزين بعض فى الحقيقة» ، وتكون الإجابة «نعم» عند الحديث عن أشهر ثنائيات الفن والحياة، الذين صنعوا جزءً من تاريخ السينما المصرية، وأثروا فى الأجيال المختلفة بأفلامهم وفنهم الراقي .

ورُغم اختلاف حكاية حب كل ثنائي ومصيره، إلا أن وجه التشابه بينهم جميعًا هو اشتراكهم فى «الحب والمهنة» .

فاتن حمامة وعمر الشريف: الحبّ من أوّل قبلة

لم يتوقع أحد أن هناك قصة حب تتسلل في هدوء بين فاتن حمامة وعمر الشريف، لا سيّما وأن فاتن متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار ولديهما ابنة اسمها نادية.

وكانت سيدة القصر ترفض أي مشهد أو لقطة فيها قبلة أو ملابس خليعة ، إلا إنها أثناء تصوير فيلم “صراع فى الوادى” الذى شهد أول لقاء بينهما، فأجئت الجميع بما فيهم “يوسف شاهين مخرج بتقبيلها “الشريف” وكانت قبلة حقيقيّة غير سينمائية، وبعدها طلبت من ذو الفقار الطلاق لتتزوّج من عمر الشريف.

واستمر زواجهما 15 عامًا، وأنجبا ابنهما طارق، وبعد حوالي ثلاثة عقود من لقائهما الأول, صرح عمر : “لم أحب أو أتزوج بعد فاتن حمامة فهي المرأة الوحيدة في حياتي وحبي الأول والأخير. أما الانفصال فسببه بقائي في هوليوود ورفضها أن تترك حلمها وعملها في مصر، وبقيت على ذمتي لمدة عشرين عاماً دون أن أراها حتى طلبت مني الطلاق.”

وحققت أغلب أفلامهما نجاح جماهيري كبير، ومنهم “صراع في الوادي” عام 1954، “أيامنا الحلوة” عام 1955، “صراع في الميناء” عام 1956، “لا انام” عام 1957، “سيدة القصر” عام 1958، “نهر الحب” عام 1960.

«شويكار ».. حب «فؤاد» الأول والأخير

شكلا معا أعظم ثنائى فنى كوميدي في السينما والمسرح العربي ، وقدما العديد من المسرحيات الناجحة منها ” السكرتير الفنى ” ، ” أنا وهو وهى ” ، ” سيدتى الجميلة ” وغيرها من الأعمال الناجحة، مما دفع منتجى السينما لاستثمار هذا النجاح سينمائياً، فقدما العديد من الأفلام السينمائية منها أخطر رجل فى العالم، شنبو فى المصيدة، أرض النفاق، اعترافات زوج، هارب من الزواج، العتبة جزاز وغيرها من الأفلام.

التقيا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، وتروي ” شويكار ” أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم أحد العروض، ليخرج ” المهندس ” عن النص قائلا ” تتجوزيني يا بسكويتة ” .

ورغم الطلاق بينهما إلا أنهم ظلا صديقان وشريكان فى أعمالهم الفنية لتكون مسرحية ” روحية اتخطفت ” أخر عمل فني يجمعهما سويا.

“وحش الشاشة ” لـ”هدى سلطان”: تشربى حاجة ساقعة

تعرفا على بعضهما البعض أثناء تصوير فيلم “ست الحسن” من إخراج نيازي مصطفى ، وكان وقتها حديث الانفصال عن زوجته زينب عبد الهادي ، وكانت هي منفصلة حديثا عن زوجها الأخير فؤاد الأطرش شقيق المطرب الراحل فريد الأطرش.

وروت هدى عن اللقاء الأول بينهما قائلةً:«وجلست أتفرج على التصوير، وكنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني قائلاً: «تشربي حاجة ساقعة؟» فقلت: «لا.. أنا صايمة»، وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول: «صايمة؟!»، فقاطعته قائلةً: «وبصلي كمان.. غريبة!!»، فقال: «أبداً.. أبداً»، وغادرت الأستوديو بعد ذلك والشيء الوحيد الذي كان يطوف بذهني هو نظراته وابتساماته.

وقدم هذا الثنائي للشاشة المصرية أكثر من 20 عملا على رأسهم “جعلوني مجرما” ، “بورسعيد” و”رصيف نمرة خمسة” و”فتوات الحسينية” الذي أنتجه لها شقيقها المطرب الراحل محمد فوزي.

ويفاجأ الجميع بعد ذلك بإصرار هدى على الطلاق بعدما رأت فى المجلات اللبنانية والجرائد العربية صورا للعلاقات الغرامية لزوجها ،وحدث الطلاق بالفعل بعد عدة محاولات من شوقي للم الشمل باءت بالشفل، بعد انجابهما ابنتيهما رانيا وناهد.

وحب على ألحان “قلبى دليلي “

أعلن “وجدى” نيته الزواج بعد رقصة “الفالس” الشهيرة على ألحان أغنية فيلم “أنا قلبي دليلي”، عام 1947والتي اعتبرت بمثابة زفة للعروسين، واستمر زواجهما 7 سنوات حتى انفصلا في الأعوام الأخيرة من حياة الفنان أنور وجدي.

ومن أشهر أعمالهما أفلام “ليلى بنت الأغنياء” عام 1946، “عنبر” عام 1948، “قلبي دليلي” عام 1947، “غزل البنات” عام 1949، “حبيب الروح” عام 1951، “بنت الأكابر” عام 1953.

“حفلة السفارة الروسية بالقاهرة ” تجمع ماجدة وايهاب نافع

كانت ماجدة فى قمة تألقها ونجوميتها ، فى الوقت الذى كانت ترفض فيه الخطوبة والزواج، وترى أن فنها يجتاج تفرغاً كاملاً .

كما اعتقدت هي ويعتقد الكثيرون فقد جاء نصيبها وقسمتها عندما ذهبت لحفلة أقامتها السفارة الروسية بالقاهرة وتقابلت مع الطيار الشاب الوسيم ” ايهاب نافع”، ليدق الحب بقوة وعنف جدار قلبها , وتدخل أخيرا عش الزوجية .

وفى حفل زفاف كبير ،حضره نجوم الفن والسياسة ونجوم المجتمع المصري ،تزوجت ماجدة من إيهاب عام 1963، ليبدأ مشواره الفنى مباشرة مع ” الحقيقة العارية ” أمام زوجته ، وكررا التجربة في العام التالي مباشرة، فى هجرة الرسول.

استمر زواج ماجدة وإيهاب نافع 12 عاما، وأنجبا أبنتهما “غادة نافع”، وانفصلا عام 1975 بعد أن تقاسما “النداهة ” آخر أفلامهما معا . َ»

حسين فهمي و ميرفت أمين

الثنائي الرومانسي الأشهر في السينما المصرية خلال فترة السبعينيات، تزوجا في منتصف هذه الحقبة بعد انفصال ميرفت عن زوجها الثاني عازف الجيتار عمر خورشيد، وانفصال حسين عن زوجته، والتي كانت من خارج الوسط الفني.

وأثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي “منة ، واستمر هذا الزواج فترة طويلة نسبياً ولكنها مع ذلك انفصلت عنه.

اشتركا النجمين في العديد من الأفلام، ومنها “أسفة أرفض الطلاق” عام 1980، “حافية على جسر الذهب” عام 1976، “رجال لا يعرفون الحب” عام 1979، “الإخوة الأعداء” عام 1974، وانفصلا في أواخر الثمانينيات.

صلاح ذو الفقار و شادية

قدّما سوياً واحداً من أجمل الثنائيات الرومانسية في فترة الستينيات، وذلك بعدما تحولت قصة الحب الخيالية بين “أحمد” و”منى” في فيلم “أغلى من حياتي” إلى قصة حقيقية تماماً بين شادية وصلاح، .

وحققا نجاح استثنائي في أفلام “مراتي مدير عام” و”كرامة زوجتي” و”عفريت مراتي”. واستمر الزواج لمدة عام، قبل أن يحدث الانفصال إثر فقدان شادية لجنينها ودخولها في نوبة اكتئاب أثرت بشكل واضح على علاقتهما .

رشدى آباظة وسامية جمال

علاقتهما بدأت مع انطلاق تصوير فيلم «الرجل الثاني، حينما رشح المخرج عز الدين”أباظة ” لبطولة فيلم «الرجل الثاني» أمام سامية جمال وصباح، وهو الفيلم الذي يعد نقطة تحول في حياة رشدي اباظة، ومع انتهاء تصوير الفيلم انطلقت زغاريد معلنة زواج البطلين النجمين سامية ورشدي .

واستمر زواجهما نحو 18 عاما، لم تخبُ خلالها نار الحب المتأججة بين كلا النجمين.. إلى أن وقع بينهما الطلاق بسبب نيران الغيرة، لكن ظل رشدي اباظة يذكر أن سامية جمال هي الأقرب إلى قلبه بين زوجاته الخمس .

أحمد زكى وهالة فؤاد

رغم علاقات فتى الشاشة الأسمر المتعددة، إلا أنه تزوج مرة واحدة فقط من الفنانة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنهما هيثم، إلا أن الطلاق تم بعد مرور عامين فقط على زواجهما، وبعد أن رفضت هالة اعتزال التمثيل .

ظل الفنان أحمد زكي بعد هالة يبحث عن امرأة تملأ حياته، ولكنه لم يجد، فكان يردد أنه يتمتع بعملية البحث عن الزوجة، والحبيبة والأم والابنة في امرأة واحدة، وكان يقول أنه البطل الحقيقي لفيلمه الشهير «امرأة واحدة لا تكفي».

حسن يوسف وشمس البارودي

كان أول أدوار ” البارودى ” فى مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر، وتزوجت ‏من الأمير خالد بن سعود عام 1969 وتم الطلاق بينهما بعد 3 أشهر فقط، ثم قابلت زوجها الحالي الممثل حسن يوسف، وتزوجا عام 1972، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله.

ومن أشهر الأعمال الفنية التى جمعت شمس البارودى وحسن يوسف فيلم “الجبان والحب” و”رحلة حب” و”حكاية 3 بنات”.

محمود المليجي وعلوية جميل

كان الثنائى يعملان معًا بفرقة فاطمة رشدى، وذات يوم سافرا معا إلى رأس التين لتقديم عرض مسرحى، وهناك تلقى المليجى خبر رحيل والدته التى كان متعلقًا بها كثيرًا، فقامت الفنانة علوية جميل، ببيع أساورها الذهبية وأحضرت له النقود حتى يسافر ويجرى الجنازة لوالدته.

بعدها طلب المليجى الزواج من جميل فوافقت على الفور، وكونا معًا ثنائيا فى مجموعة من الأفلام التى لا تزال حاضرة فى أذهان الجميع.

نور الدمرداش وكريمة مختار

تزوجت الفنانة كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش عام 1958 وأنجبت منه 4 أبناء شريف يعمل مهندس وأحمد يعمل مخرج وهبة والإعلامي معتز الدمرداش.

وبدأت كريمة مختار حياتها الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير “بابا شارو” ، وقدمت للسينما والتلفزيون والإذاعة عدة أعمال خالدة.

ومن أجمل الادوار التي حظيت بشهرة واسعة في مسيرة الفنانة دورها “ماما نونا” في مسلسل “يتربى في عزو” مع الفنان يحيى الفخراني .

نور الشريف و بوسي

كان نور وجهاً جديداً في مسلسل “القاهرة والناس” للمخرج محمد فاضل، والذي شاركت بوسي في بطولته، في أواخر الستينيات، وتم الزواج بينهما في عام 1972، وأنجبا “سارة” و”مي”.

واستمر زواجهما 30 عاماً، وجاء خبر انفصالهما عام 2006 بمثابة صدمة كبيرة للكثير من محبيهما في أنحاء العالم العربي .

عمل نور وبوسى سوياً فى فيلم “حبيبي دائماً” الذي يعد واحداً من أهم الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وأسسا سوياً شركة إنتاج خاصة تحمل اسم “إن.بي فيلم” قدما من خلالها أفلام مثل “زمن حاتم زهران” و”العاشقان” الذي شهد آخر تعاون بينهما.

محمود ياسين و شهيرة

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>ويعتبر هذا الثنائى نموذج للزواج الفني الناجح، المستمر منذ 43عاماً وحتى الأن ، التقيا للمرة الأولى داخل الأستوديو عندما كان محمود ياسين وجهاً جديداً بفيلم “نحن لا نزرع الشوك” أمام الفنانة شادية عام 1970، وكانت شهيرة طالبة في معهد الفنون المسرحية، لينمو الحب بينهما ويتزوجا في العام التالي مباشرةً بعد فترة خطوبة دامت 9 أشهر، ويُنجبا رانيا وعمرو.

وشارك محمود ياسين وشهيرة معاً في بطولة 14 فيلماً، من أشهرها “سؤال في الحب” عام 1975، “شقة في وسط البلد” عام 1975، “الجلسة سرية” عام 1986، “نواعم” عام 1988 المستوحى عن فيلم “سمارة”.

سمير غانم ودلال عبد العزيز

لم يقدم هذا الثنائى الكثير من الاعمال معا، ومن أشهرها فيلم ” يارب ولد “، وانجبا ابنتيهما دنيا وايمى، اللتين عملا فى مجال الفن ، ومازال هذا الزواج مستمر حتى الآن .



> مصطفي فهمي ورانيا فريد شوقي

تزوج الفنانان فى 2007، وحدثت العديد من الخلافات بينهما، والتي أدت لطلاق الثالث في 2012.

منى ذكي وأحمد حلمي

من أشهر الثنائيات المعاصرة والمحبوبة، تزوج النجمان في 2004 ، وأنجبا ابنتهما ”لي لى”

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قدم الاثنان معًا أفلام قليل، من أشهرها : ”سهر الليالي “، كما اشتركا فى عدد من المسلسلات الإذاعية فى الفترة الأخيرة .