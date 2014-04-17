السفارة مصر بنامبيا تستقبل الفريق المصري للرمى بالقوس قبل بدء تدريبات البطولة

استقبلت السفارة المصرية في وندهوك بناميبيا فريق الشباب المصري المشارك في البطولة الإفريقية للرمي بالقوس المكون من ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات برئاسة السيدة ريهام سويلم وعضوية المدرب محمد شلتة والتي أقيمت في العاصمة وندهوك في الفترة من 4- 18 إبريل الجاري. حيث قامت السفارة بتوفير الرعاية الكاملة للفريق والوفد المصري المرافق وتقديم الدعم اللازم خلال التدريبات.

وأوضح حازم رمضان سفير مصر بناميبيا أن الوفد المصري تضمن كذلك كل من السيد الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي للرمي بالقوس وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للقوس.

والجدير بالذكر أن الفريق المصري تأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب والمقرر إقامتها بمدينة “نانجينج” في أغسطس 2014.