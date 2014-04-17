السبكي: “حلاوة روح” أنضف فيلم عملته والمصنفات بدأت ترفعه من السينما

قال محمد السبكي، منتج فيلم “حلاوة روح”، إنه حتى الآن لم أبلغ رسميا بوقف عرض الفيلم أو الأسباب الحقيقية لوقف عرضه المفاجئ، لكنى بادرت واتصلت بجهاز الرقابة للاستفسار ولمعرفة تفاصيل قرار رئيس الوزراء، لكنهم أخبرونى بأن القرار شفوى تم تبليغه عبر الهاتف ولم يصل قرار رسمى، لذلك فضلت عدم اتخاذ أى إجراءات لحين قراءة نص القرار.

وأضاف: «بالفعل، أرسلت المصنفات عددا من المندوبين، وتم رفع الفيلم من دور العرض، لكني أطالب رئيس الوزراء بمشاهدة الفيلم أولاً، لأنه أصدر القرار على خلفية الضجة الإعلامية، وأعلم جيدا أنه رجل مجتهد، وكان من الأولى أن يشاهد الفيلم أولاً قبل أن يصدر هذا القرار الذى أعتبره متسرعا».

واتهم السبكي الإعلام بإثارة الأزمة، وقال: العيب على الصحافة والإعلام، لأن معظمهم اعتمد على الإعلان الدعائى للفيلم، وكتب نقدا غير مبرر، مختلقا مشاهد خارجة وعلاقة غير حقيقة تجمع بين الطفل وهيفاء، وبالبلدى (كدبوا الكدبة وصدقوها) ولم يجتهد أحدهم وشاهد الفيلم، لذلك أنا أدين الإعلام أولاً.