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صحيفة: بينتو يعتزم الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم

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صحيفة: بينتو يعتزم الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم صحيفة: بينتو يعتزم الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم

إفي - كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن خوسيه بينتو حارس مرمى برشلونة، قال لبعض زملائه في الفريق إنه يعتزم الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينتو لن يجدد تعاقده مع برشلونة الذي سينتهي في يونيو المقبل، وقرر الرحيل عن البرسا الذي انصم إليه في موسم 2007-2008.

وأضافت (سبورت) أن بينتو كان قد أخطر أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لنادي برشلونة، بقرار رحيله عن الفريق ولكن هذا الأمر حدث قبل أن يتعرض الحارس الأساسي للبرسا فيكتور فالديز لإصابة في الرباط الصليبي، علما بأنه هو الآخر قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق.

وإذا ثبت صحة هذه التقارير فإن برشلونة سيكون في حاجة للتعاقد مع اثنين من حراس المرمى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، ولكنه لن يحقق هذا الأمر إلا إذا عدل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن عقوبته ضد البرسا حيث حرمه من إجراء صفقات جديدة في الموسمين المقبلين بسبب خرقه المفترض لقواعد التعاقد مع اللاعبين الشباب.

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