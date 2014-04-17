جمهور ريال مدريد يختار بينتو رجل الكلاسيكو

اضطرت قناة تي في إي الإسبانية لوقف الاستفتاء التي أجرته لاختيار رجل مباراة كلاسيكو نهائي الكأس بعد أن اختار 75% حارس برشلونة بينتو كأفضل لاعب في المباراة.

وأطلقت قناة تي في إي هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كي يختار الجمهور أفضل لاعب بالمباراة من وجهة نظرهم قبل أن يبدأ جمهور ريال مدريد في السخرية من بينتو باختياره رجل المباراة.

وكان بينتو قد تسببت رعونته في الهدف الأول لريال مدريد الذي سجله دي ماريا قبل أن فشل في الخروج لمواجهة جاريث بيل الذي وضع الكرة بين قدميه محرزا هدف الفوز.

واضطرت القناة لوقف الاستفتاء احتراما للحارس الإسباني المخضرم واختيار جاريث بيل مباشرة كرجل للمباراة.