صحف إسبانيا تتحدث عن انتهاء ' حقبة برشلونة '

إفي - تصدرت المباراة النهائية لكأس الملك بين برشلونة وريال مدريد، والتي انتهت بتتويج الملكي بالبطولة للمرة الـ19 في تاريخه، الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الخميس والتي مجدت "الميرينجي" وتحدثت عن انتهاء "حقبة البرسا".

واختارت صحيفة (ماركا) من كلمة "أبطال" عنوانا لها للحديث عن لقاء الأمس وتصدر غلافها صورة لبيل وهو يحتفل بهدف الفوز الذي أحرزه للملكي، وبجانبها صورة جانبية لحارس مرمى الفريق إيكر كاسياس وهو يحمل كأس البطولة.

وأبرزت الصحيفة المسافة الكبيرة التي قطعها بيل قبل أن يحرز هدف الفوز حيث قالت إنه "سباق عدو خالد"، مبينة أن اللاعب الويلزي قطع مسافة 58 مترا في 8 ثوان وأحرز هدفا بين قدمي بينتو حارس البرسا.

أما (أس) فنشرت صورة كبيرة لكاسياس وهو يحمل الكأس وأخرى صغيرة لجاريث بيل مصحوبة بعنوان "الكأس من الملك"، حيث تسلم الحارس العملاق كأس البطولة من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس.

وترى الصحيفة أن بيل كان صاحب الكلمة النهائية في لقاء الأمس بهدف الفوز الذي أحرزه في الدقيقة 84 ، كما أبرزت تصريح مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي حيث قال "اول بطولة باتت لدينا. والآن علينا المنافسة على الألقاب المتبقية".

وأكدت (أس) أن ريال مدريد عاد إلى وضعه الحقيقي، كما نقلت تصريح كاسياس: "هذه البطولة لخيسي (المصاب بقطع في الرباط الصليبي) الذي يقضي وقتا سيئا".

ونشرت (سبورت) صورة لميسي من ظهره وقالت "هذه الحقبة انتهت، وبدأت حقبة أخرى!"، ونشرت عنوانا فرعيا "الريال يتوج ببطولة الكأس ويؤكد نهاية حقبة كاملة".

وأفادت الصحيفة بأن الهدف الوحيد الذي أحرزه بارترا للبرسا لم يكن كافيا أمام الهجمات المرتدة السريعة التي قام بها كل من أنخل دي ماريا وجاريث بيل.

وأبرزت الصحيفة ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الكتالوني ابتداء من المدرب ووصولا إلى عدد من مهاجمي البرسا، مشيرة إلى أن ميسي واجه "ليلة جديدة من سوء الحظ وبالكاد سنحت له الفرصة لإحراز هدف".

وعنونت الصحيفة تقريرها عن مباراة أمس بـ"شهادة وفاة" للفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة (الموندو ديبورتيفو) إن البرسا أنهى أسبوعا مأساويا بعد أن تعرض للخسارة الثالثة على التوالي له أمس، علما بأنه قد مني مؤخرا بهزيمة من أتلتيكو مدريد أدت إلى خروجه من دوري الأبطال الأوروبي، وأمام غرناطة في الليجا.

وترى الصحيفة أن ميسي "لا يزال غائبا ولم يحرز أي هدف"، مبرزة أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات داخل برشلونة.

كما نشرت صورة لنيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة وهو جالس ومطأطئ الرأس وأكدت أن بيل كان صاحب القرار النهائي في اللقاء بهدف رائع، أما نيمار فأهدر فرصة التعادل.