ريبري: لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا ماكينات

أكد الفرنسي فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ الألماني أن لاعبو فريقه ليسوا ماكينات وإنما بشر مثلهم مثل باقي اللاعبين الآخرين.

وفاز بايرن ميونيخ مؤخرا بمباراتين فقط من آخر 6 مباريات خاضها الفريق محليا وأوروبيا.

وقال ريبري لشبكة (إيه أر دي) "ربما توجنا بلقب الدوري مبكرا وأثر هذا على تركيزنا، نحن لسنا ماكينات كلنا بشر ويصيبنا الإرهاق أيضا".

وأضاف "كل لاعب يريد الفوز بكل مباراة، ولكن ببساطة هذا أمر غير ممكن.. يجب أن نلعب كفريق كل مباراة، فنحن نلعب لأنفسنا وللجماهير لكي نكتسب الثقة والإيقاع".

ويواجه بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل فريق ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.