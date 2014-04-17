أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريبري: لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا ماكينات

Google+ Print
ريبري: لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا ماكينات ريبري: لاعبو بايرن ميونيخ ليسوا ماكينات

أكد الفرنسي فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ الألماني أن لاعبو فريقه ليسوا ماكينات وإنما بشر مثلهم مثل باقي اللاعبين الآخرين.

وفاز بايرن ميونيخ مؤخرا بمباراتين فقط من آخر 6 مباريات خاضها الفريق محليا وأوروبيا.

وقال ريبري لشبكة (إيه أر دي) "ربما توجنا بلقب الدوري مبكرا وأثر هذا على تركيزنا، نحن لسنا ماكينات كلنا بشر ويصيبنا الإرهاق أيضا".

وأضاف "كل لاعب يريد الفوز بكل مباراة، ولكن ببساطة هذا أمر غير ممكن.. يجب أن نلعب كفريق كل مباراة، فنحن نلعب لأنفسنا وللجماهير لكي نكتسب الثقة والإيقاع".

ويواجه بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل فريق ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع