استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن لليوم الثالث على التوالي

غلب الاستقرار على أداء شهادات الإيداع المصرية ، في بورصة لندن اليوم الخميس ، ولليوم الثالث على التوالي، بينما كانت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي هي الوحيدة التي سجلت انخفاضا.

حيث انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي ، لليوم الثاني على التوالي 12ر0 نقطة بنسبة 2.29% لتسجل 92ر4 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 24ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 91ر4 دولار.

وفى سياق متصل ، استقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند 85ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 83ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 81ر0 دولار.

والجدير بالذكر ،شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة حافظت على مستواها منذ عدة جلسات عند 05ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 25ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 22ر3 دولار. كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات عند 01ر42 دولار.

أ ش أ