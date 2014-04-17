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إدارة “الشركة الهندية” بالسويس تحيل المضربين للتحقيق

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إدارة “الشركة الهندية” بالسويس تحيل المضربين للتحقيق إدارة “الشركة الهندية” بالسويس تحيل المضربين للتحقيق

صورة أرشيفية

قال محمد زكريا الجمال، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، إنهم تلقوا عصر اليوم إخطاراً من عمال الشركة المصرية الهندية لصناعة البولي استر بالعين السخنة يفيد أن إدارة الشركة أصدرت منشور رسمي بتحويل عدد من العمال للتحقيقق .
> وأضاف المتحدث باسم الاتحاد – فى بيان إعلامي – أنه بحسب القرار الإداري سيتم التحقيق مع العمال يوم الأحد القادم بتهمة تعطيل الإنتاج والتحريض على الإضراب ، موضحاً أن الأربعاء القادم ينتظر عقد الجلسة الثانية من المفاوضة الجماعية بين العمال وإدارة الشركة بمقر القوى العاملة بالسويس لبحث مطالب العمال.

وتابع أن النيابة قررت، اليوم الخميس، حفظ المحضر رقم 640 الذى قامت إدارة الشركة بتحريره ضد العمال بتهمة الإضراب وتعطيل الإنتاج، وتم حفظ المحضر بعد اثبات التحريات أن إدارة الشركة هى التى قامت بإيقاف المصنع بعد إعتصام العمال السلمى.

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