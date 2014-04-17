جلسة مشاورات مصرية روسية حول قضايا الشرق الأوسط

عقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2014 جلسة مشاورات مصرية روسية حول عدد من قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك، حيث ترأسها كل من السيد السفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، و سيرجى فرشينين المبعوث الروسي لعملية السلام بالشرق الأوسط.

أبرزت المباحثات الاهتمام المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين والحكومتين في جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

وقد استعرض الجانبان عدد من قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك مثل الأوضاع في ليبيا، ومستجدات عملية السلام، والشأن السوري.

واتفق الطرفان علي ضرورة اتخاذ الخطوات التي تمنع تهديد الأمن والسلم الدوليين بشكل عام والإقليمي بشكل خاص، كما أكد علي دعم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، و أكد علي أهمية عقد المشاورات السياسية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأن تتم علي أسس دورية.