مصر تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية فى ضحايا غرق السفينة “سيوال”

أعربت مصر اليوم عن تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية ، في غرق السفينة “سيوال” الكورية صباح أمس الأربعاء ، والتي كانت متجهة من ميناء “إنشون” غرب سول إلى جنوب البلاد قبالة سواحل جزيرة جيجو.

وذكر بيان رسمى لوزارة الخارجية اليوم ” إن مصر تعرب عن تعازيها لأهالى الضحايا الذين لاقوا حتفهم نتيجة هذا الحادث الأليم، وعن تعاطفها مع المصابين وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل، كما تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السلطات الكورية للعثور على باقي المفقودين”.

وأضاف البيان” تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع الشعب والحكومة الكورية في تلك الظروف، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين”.

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