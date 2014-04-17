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جلسة مشاورات مصرية روسية حول قضايا الشرق الأوسط

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جلسة مشاورات مصرية روسية حول قضايا الشرق الأوسط جلسة مشاورات مصرية روسية حول قضايا الشرق الأوسط

عقدت جلسة مشاورات مصرية روسية،بمقر وزارة الخارجية اليوم الخميس ، حول عدد من قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك ، حيث ترأسها كل من السفيرمحمد بدر الدين زايد ، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار ، وسيرجى فرشينين المبعوث الروسي لعملية السلام بالشرق الأوسط .

فى سياق متصل ، أبرزت المباحثات الاهتمام المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين والحكومتين ، بالإضافة الى استعرض الجانبان عددا من قضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك ، مثل الأوضاع في ليبيا ، ومستجدات عملية السلام ، والشأن السوري .

حيث اتفقا على ضرورة اتخاذ الخطوات التي تمنع تهديد الأمن والسلم الدوليين ، بشكل عام والإقليمي بشكل خاص .

كما أكدا علي دعم تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وأهمية عقد المشاورات السياسية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وأن تتم علي أسس دورية .
> أ ش أ

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