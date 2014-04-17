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ضبط ٧٣٤٦ قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

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ضبط ٧٣٤٦ قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع ضبط ٧٣٤٦ قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

ابراهيم محلب

أسفرت الحملات الأمنية ، منذ بدء مبادرة رئيس الوزراء لازالة حالات سرقة التيار الكهربائى خلال الاسبوع الماضى ، عن ضبط 7346 قضية سرقة تيار كهربائي من بينهم 344 قضية ، تتعلق بالباعة الجائلين والأكشاك بالطريق العام.
> كما نجحت الحملات الأمنية في تحرير72 مخالفة للإخلال بشروط التعاقد وكذا تحصيل قيمة الغرامات المقررة عن 4909 قضايا سرقة تيار كهربائي ، كما تم خلال الحملات تنفيذ 553 حكما بالإضافة إلى ضبط 25 مسجل خطر و 44 تاجرا للخردة من المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
> يأتى ذلك في ضوء متابعة المبادرة ، التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، منذ أيام لتكثيف الحملات الأمنية بغرض إزالة حالات سرقة التيار الكهربائي ، الى جانب ضبط المتسببين بها لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على البلاد والتأثير بالسلب على حياة المواطنين.
> أ ش أ

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