ضبط ٧٣٤٦ قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

أسفرت الحملات الأمنية ، منذ بدء مبادرة رئيس الوزراء لازالة حالات سرقة التيار الكهربائى خلال الاسبوع الماضى ، عن ضبط 7346 قضية سرقة تيار كهربائي من بينهم 344 قضية ، تتعلق بالباعة الجائلين والأكشاك بالطريق العام.

> كما نجحت الحملات الأمنية في تحرير72 مخالفة للإخلال بشروط التعاقد وكذا تحصيل قيمة الغرامات المقررة عن 4909 قضايا سرقة تيار كهربائي ، كما تم خلال الحملات تنفيذ 553 حكما بالإضافة إلى ضبط 25 مسجل خطر و 44 تاجرا للخردة من المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.

> يأتى ذلك في ضوء متابعة المبادرة ، التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، منذ أيام لتكثيف الحملات الأمنية بغرض إزالة حالات سرقة التيار الكهربائي ، الى جانب ضبط المتسببين بها لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة على اقتصاد البلاد والتأثير بالسلب على حياة المواطنين.

> أ ش أ