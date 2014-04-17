محافظ الإسماعيلية يتابع مشروع مصرف “أم عزام” بالقصاصين ويلتقى بالمزارعين

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية للمرة الثانية على التوالى لموقع مشروع انشاء مصرف زراعى جديد بقرية “أم عزام ” بنطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة والذى تم البدء فى انشائه بعد موافقة وزير الموارد المائية والرى على مطلب محافظ الإسماعيلية بأهمية وضرورة انشاء هذا المصرف انقاذاً لما يزيد عن نحو خمسة آلاف فدانا من الاراضى الزراعية بالمنطقة من البوار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بهذه الأراضى، نظراً لانخفاض منسوبها عن بعض المشروعات الزراعية الكبيرة المتاخمة لها والتى ينتج عنها صرف المياه الزائدة عن حاجة الزراعة فى تلك المنطقة، علاوة على ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض العزب والتوابع والتى تهدد منازل الأهالى بهذه المنطقة للغرق فى مياه الصرف.

وكان محافظ الإسماعيلية قد سبق وأن اصطحب وزير الرى خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية خلال الشهر الماضى فى زيارة لهذه المنطقة والالتقاء بالمزارعين والأهالى، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وتم التنسيق فيما بين المحافظة ووزارة الرى والتصديق بالموافقة على انشاء مصرف بهذه المنطقة وعلى هذا قام المحافظ بمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال وطالب مسئولى وممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع والتقى بعدد من المواطنيين وأهالى المنطقة وأكد لهم على حرصه الشديد على مصلحة جموع الفلاحين والمزارعين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم والسعى الدؤوب لتلبية كافة احتياجاتهم فى إطار الحفاظ على المصلحة العامة والقانون.

رافق المحافظ أحمد بدران البعلى، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى الرى والصرف.