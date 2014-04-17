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رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة : تطبيق معاييرالجودة بالمستشفيات المرحلة المقبلة

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رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة : تطبيق معاييرالجودة بالمستشفيات المرحلة المقبلة رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة : تطبيق معاييرالجودة بالمستشفيات المرحلة المقبلة

قال الدكتورأحمد محي القاصد ، رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة ، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق المعايير العالمية للجودة بالمستشفيات ،والمراكز الطبية المتخصصة ،وفقاً لخطه وزارة الصحة والسكان ،التى تهدف لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية للارتقاء بالخدمه الطبية المقدمه للمرضى.
> جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمديري المستشفيات ، والمراكز الطبية المتخصصه ، الذي عقد بمقر أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، اليوم الخميس، والذى يضم 42 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا في محافظات المختلفة.
> كما شدد على ضرورة الاهتمام باستقطاب الخبراء الأجانب ،الى جانب تنشيط السياحة العلاجية وتحقيق أقصى استفادة من امكانيات المستشفيات ، مطالباً بإبرام عقود صيانة للبنية الأساسية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ، حفاظاً على أصول وممتلكات الدولة.
> وأكد القاصد على ضرورة دراسة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات وتقييم الأداء المهني والوظيفي للعاملين ، من خلال لجان التفتيش والجودة ، مشيرا إلى اختصاصات مجالس الإدارة بالمستشفيات ومهامها الأساسية ، كإعداد لائحة التعاقدات لفئات العاملين المختلفة ومهام مديري المراكز من حيث تنظيم العمل الداخلي بالمستشفى ، والالتزام بالهيكل التنظيمي.
> وأوضح ضرورة تدريب العاملين بالمستشفيات وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة الى إتاحة الدورات التدريبية المتقدمه كلاً فى مجاله ؛ ما يساعد على التنمية البشرية المستدامة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.
> وقال إن الإدارة الحديثة ، تستلزم توقيع بروتوكولات علاج ،وإقامة للحالات المترددة على كل مستشفى ،الى جانب  تفعيل النظم الحديثة فى العلاج والدواء ، مثل نظام الصيدلة الإكلينيكية التى تساهم بصوره كبيرة فى ترشيد الأنفاق بالمستشفيات.

أ ش أ

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