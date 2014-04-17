ارتفاع عدد المصابين بعقر حيوان ضال بالفيوم إلى 43 حالة

ارتفع عدد المصابين بعقر حيوان ضال بالفيوم إلي 43 حالة يومى الثلاثاء والأربعاء، بعدما استقبل مستشفي الفيوم العام في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 8 حالات جديدة وهم رمضان س ر 13 سنة من الحواتم و محمد ر س 9 سنوات من المدابغ وياسين م ع 4 سنوات من ابو خلف واسلام س م 5 سنوات وهالة م ا 45 سنة من المدابغ واهداء.

وكان 35 مواطن بمدينة الفيوم ممن يقيمون بأحياء مختلفة بالمدينة ومن بينهم أطفال قد أصيبوا أمس بعدما تم عقرهم من حيوان غريب تضاربت الأقاويل حول تحديده حيث أكد المواطنون انها سلعوة بينما قالت مصادر بالطب بالبيطري انها كلاب مصابة بالسعار وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفي .

استقبل مستشفي الفيوم العام كل من رحمة محمد فتحي 50 سنة من حي الجون و وليد السيد عبد السلام 35 سنة من حي الجون و محمد ص ا 22 سنة من حي الصوفي وعلي م ق 57 سنة من الصوفي ومحمد ق ع 32 سنة من حي البحاري واحمد م ص 48 سنة من المدينة الصناعية ويوسف ا م 4 سنوات من الفوال وفاطمة خ س سنة من الفوال وهانم ع ع 76 سنة من الفوال وسماح ا ق 18 سنة من الفوال ومحمد م ا 18 سنة من الفوال واحمد خ 12 سنة من الفوال ومحمد ا ع 11 سنة من البارودية ورحاب ث م 30 سنة من المطافي ومحمد ع ه 7 سنوات من الحواتم وهانم ابراهيم ا 30 سنة من الصوفي وفارس ع م 3 سنوات من الجون ورفعت ف 50 سنة من النويري ومحمد ع ح 25 سنة من الصوفي وحمادة ف م 32 سنة من الزاوية وبسمة ع ا 25 سنة من الصوفي وأيوب ح ص 41 سنة من الحواتم وسنية ع م 65 سنة من المدابغ ومنة أ ص8 سنوات من المدابغ ورمضان س ر19 سنة من الحواتم وحازم ع م 4 سنوات من المدابغ واحمد ع ح 3 سنوات وأنس ح ب 5 سنوات من السلخانة ومحمد ع ا 25 سنة من قرية ابو عش واحمد ر ح 15 سنة من الحادقة وعفاف و ن 51 سنة من فيديمن واحمد ف ح 9 سنوات من المدابغ وحسام ح ح 11 سنة من منشاة البكري وسحر. ر. ر 25 سنة من هوارة وصوفي م ا 35 سنة من منشاة البكري.

وجميعهم مصابون بعقر حيوان غريب في أماكن متفرقة من جسدهم وتم تقديم العلاج اللازم لهم وغادروا المستشفي.