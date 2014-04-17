لعبة تساعد على تعزيز التواصل الإجتماعي

في ظلّ تزايد عدد الناس والأجهزة المترابطة، تشهد جميع القطاعات تحوّلات كبيرة، من دون أن يُستثنى قطاع الألعاب الإلكترونيّة منها، فهو أيضاً يشهد تطوّرات غير مسبوقة. باتت الألعاب أكثر قبولاً من الناحية الاجتماعية كأحد الجوانب الثقافية المعاصرة، حيث يسعى الناس لإيجاد ألعاب شبكيّة تُساعدهم في تعزيز التواصل الاجتماعي. وهذا يقود إلى زيادة الرغبة في تطوير الأجهزة والألعاب بشكل مستمرّ، وفي تقديم خيارات وتقنيات جديدة، إلى جانب تحسين تجربة الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية برمتها تالياً.

طرق جديدة للّعب

تحت عنوان "طرق جديدة للعب"، نشرت وحدة "كونسومر لاب" في شركة إريكسون دراسة جديدة مستندة إلى مقابلات أجريت عبر الإنترنت مع 60 من هواة الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل (20 في كلّ دولة)، إلى جانب استطلاع شمل 8000 شخص على الإنترنت من البرازيل والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلاً عن 13 مقابلة مع خبراء من القطاع وشخصيّات أكاديميّة.

نتائج التقرير أتت مثيرة للاهتمام، وأظهرت تغيّرات في شريحة اللاعبين الاجتماعية، إذ إنّ 85٪ من المشاركين في كوريا الجنوبية، و75٪ في الولايات المتحدة، و53٪ في البرازيل، يلعبون بالألعاب الثابتة أو المتحركة. وتنقسم الأرقام بالتساوي ما بين الذكور والإناث، مع وجود عدد أكبر قليلاً من الذكور في البرازيل. وقد زادت أعمار 50٪ من اللاعبين في الولايات المتحدة على 34 عاماً، في حين زادت أعمار 50٪ من اللاعبين على 40 عاماً، ودنت أعمار ما يقرب من 60٪ من اللاعبين في البرازيل من 30 سنة. كما أظهرت الدراسة أنّ سرعة الإنترنت ليست عامل الجودة الأكثر أهمية في مجال الألعاب الإلكترونية، بل الاستقرار والموثوقية، فيما أكثر ما ينغّص على اللاعبين هو حدوث مشاكل خلال الاستمتاع بالألعاب.

وخلصت الدراسة الى أنه مع تزايد شعبية الألعاب الإلكترونية، يزداد تقبّل العملاء لثقافة الألعاب، وهو ما يُساعد في تغلغلها في مجالات حياتية أخرى، مثل التعليم والتنمية الشخصيّة. ولقد ساعد إضفاء اللمسات الشخصيّة على التطبيقات والأجهزة المتعددة الأغراض، كالهاتف الذكي، في الوصول إلى جمهور أوسع بكثير. وقد بات العديد من الألعاب اليوم يسخّر الاتصال بالإنترنت لإضافة المزيد من عناصر المتعة والترفيه، مثل زيادة عدد اللاعبين. ومع تسارع عجلة التطوّر في هذا المجال، سوف نشهد حاجة أكثر الحاحاً لتحسين مستويات تغطية الشبكة وموثوقية الأداء، إذ إن أيّ تعطيل لاستمتاع الناس بالألعاب يمثل مصدر إحباط كبير لهم.