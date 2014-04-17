ماذا يقول السّبكي عن اتهام غادة عبد الرّازق بمنع "حلاوة روح"؟

على الرّغم من القرار الرّسمي بإيقاف فيلم "حلاوة روح"، أكّد المنتج محمد السبكي أنّه لم يتبلّغ حتى الآن القرار بشكل رسمي، وأنّه عند إبلاغه القرار، سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تطبيقه.

ورداً على الشائعات الغريبة التي يردّدها البعض على مواقع التّواصل الاجتماعي حول أنّ غادة عبد الرازق وزوجها الإعلامي محمد فودة يقفان وراء حملة الهجوم على الفيلم، أكّد السّبكي أنّ هذا الكلام غير منطقي وليس له معنى، وأنّ غادة نجمة كبيرة، ومن المستحيل أنّ تُطلق تلك الإشاعات.

وجدّد السّبكي نفيه الأخبار المتداولة حول منع الفيلم في قطر والإمارات، مشيراً إلى استمرار عرضه في تلك البلدان، ومعرباً عن استيائه من تلك الإشاعات.

وعن إيرادات الفيلم وما حكي عن الملايين، قال السبكي "الإيرادات ليست مهمة الآن، إنما المهم هو تفادي قرار المنع".

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