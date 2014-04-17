حملة المشير السيسي ببلطيم تجمع توكيلات لصباحي للحفاظ على المنافسه

قامت رابطة شباب بلطيم ورئيس مجلس إدارتها ،المحاسب محمود رزق موافي، بحشد المواطنين من أجل عمل توكيلات رئاسية لابن مدينة بلطيم ، المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي .

وأوضح المحاسب محمد رزق موافى ، المنسق العام لحملة المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة ، بمركز البرلس في تصريح مساء اليوم الخميس ، على أن المشاركين في الحملة يقومون حاليا بحشد المواطنين لجمع توكيلات لحمدين صباحي ، بعد أن أنتهت الحملة من جمع التوكيلات المستحقة للمشير السيسي .

لافتا إلى أن هذا العمل يتم من أجل الحفاظ عى وجود المنافسة ، بين المشير وآخرين ، دعما للديمقراطية وإتاحه الفرصة للأخرين لخوض الانتخابات الرئاسية .

أ ش أ