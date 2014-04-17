العدل : 574 ألف استمارة تأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية حتى اليوم

أعلن المستشار عبد العظيم العشري ، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن حصيلة أعداد المواطنين الذين قاموا بتحرير استمارات تأييد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، منذ فتح باب التقدم لتحرير تلك الاستمارات “يوم الإثنين 31 مارس الماضي” وحتى بعد ظهر اليوم “الخميس” قد بلغت 574 ألفا و200 مؤيد.

وأوضح المستشار العشري في تصريح له ،أن تعداد الذي قاموا بتحرير تلك الاستمارات اليوم بلغ 9 آلاف و900 مؤيد، في حين كان إجمالي تعداد الذين كانوا قد حرروا تلك الاستمارات منذ فتح الباب وحتى نهاية أمس “الأربعاء” قد بلغ 564 ألفا و300 مؤيد.

وأضاف العشري ،إن عمليات تحرير استمارات تأييد المرشحين أمام مكاتب الشهر العقاري مستمرة حتى 20 أبريل الجاري.

جدير بالذكر ،أن قانون الانتخابات الرئاسية، ألزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل ،وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

أ ش أ