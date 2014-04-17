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مصر تعرب عن تعازيها لأهالى ضحايا غرق السفينة “سيوال” الكورية الجنوبية

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مصر تعرب عن تعازيها لأهالى ضحايا غرق السفينة “سيوال” الكورية الجنوبية مصر تعرب عن تعازيها لأهالى ضحايا غرق السفينة “سيوال” الكورية الجنوبية

أعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية في غرق السفينة “سيوال” الكورية صباح أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري، والتي كانت متجهة من ميناء “إنشون” غرب “سول” إلى جنوب البلاد قبالة سواحل جزيرة “جيجو”.

وإذ تعرب عن تعازيها لأهالى الضحايا الذين لاقوا حتفهم نتيجة هذا الحادث الأليم، وعن تعاطفها مع المصابين وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل، كما تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل السلطات الكورية للعثور على باقي المفقودين.

وقالت الخارجية إن مصر تؤكد على تضامنها الكامل مع الشعب والحكومة الكورية في تلك الظروف، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

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