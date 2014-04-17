الجمعية العمومية لشركة الملاحة الجوية تقر تعيين محمود عصمت رئيساً لمجلس الإدارة

أقرت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، برئاسة الطيار حسام كمال ، وزير الطيران المدني ، تعيين الدكتورمحمود عصمت ، رئيسا لمجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بالإضافة الى الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للعام المالي “2014 /2015″.

حيث ناقشت الموقف المالي وزيادة راسمال الشركة ، بجانب ملامح الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة خلال العام المالي “2014 /2015″ .

وكان وزير الطيران المدنى ، قد أصدر قرارا بتعيين عصمت رئيسا للشركة فى أواخر مارس الماضى ، لحين تصديق الجمعية العمومية .

يذكر أن ، حضر الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ،وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزارة المالية ،وممثلو العاملين.

أ ش أ