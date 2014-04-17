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الجمعية العمومية لشركة الملاحة الجوية تقر تعيين محمود عصمت رئيساً لمجلس الإدارة

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الجمعية العمومية لشركة الملاحة الجوية تقر تعيين محمود عصمت رئيساً لمجلس الإدارة الجمعية العمومية لشركة الملاحة الجوية تقر تعيين محمود عصمت رئيساً لمجلس الإدارة

حسام كمال

أقرت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، برئاسة الطيار حسام كمال ، وزير الطيران المدني ، تعيين الدكتورمحمود عصمت ، رئيسا لمجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بالإضافة الى الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للعام المالي “2014 /2015″.

حيث ناقشت الموقف المالي وزيادة راسمال الشركة ، بجانب ملامح الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة خلال العام المالي “2014 /2015″ .

وكان وزير الطيران المدنى ، قد أصدر قرارا بتعيين عصمت رئيسا للشركة فى أواخر مارس الماضى ، لحين تصديق الجمعية العمومية .

يذكر أن ، حضر الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ،وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزارة المالية ،وممثلو العاملين.

أ ش أ

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