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نقيب الصحفيين : أدعو الصحفيين غير النقابيين بالإعتصام داخل مؤسساتهم لتعيينهم

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نقيب الصحفيين : أدعو الصحفيين غير النقابيين بالإعتصام داخل مؤسساتهم لتعيينهم نقيب الصحفيين : أدعو الصحفيين غير النقابيين بالإعتصام داخل مؤسساتهم لتعيينهم

نقيب الصحفيين، ضياء رشوان

دعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، جميع الصحفيين غير المعينين وغير النقابيين لعمل إعتصام داخل مؤسساتهم لإجبار مؤسساتهم على تعيينهم.

جاء ذلك خلال مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الخميس من برنامج “مانشيت”.

وتذكر نقيب الصحفيين مشهداً من فيلم “الأرض” وقال رشوان “لن أقبل أن أكون محمد أفندي ولكني سأكون محمد أبو سويلم” لا يجوز أن يظل الصحفي سنوات بدون تعيين ويتقاضى 300 جنيهاً فقط “،مؤكداً أنه ينادي أيضاً بضرورة عمل روابط للصحفيين غير المعينين، موضحاً أنه يناشد هؤلاء الصحفيين بالإحتجاج على أوضاعهم للحصول على حقوقهم.

واستنكر النقيب الهجوم عليه من قبل البعض الذين يتهمونه بأنه يلجأ للجيش دائماً وموال لهم، حيث قال “لجأت إلى جيش وليس إلى ميليشيات منظمة وأقول لمن ينتقدوني “دلوني إلى أي جيش ألجأ “وكان كل أملي أن أقاتل في الجيش المصري .

وكشف نقيب الصحفيين عن إمداد الجيش للنقابة بسترات واقية وخوز واقية ولكنهم أكدوا أنهم لم يمتلكوا أقنعة واقية من الغاز ولكنه قابل وزير الداخلية الذي أكد له أنه سيمده بـ 30 قناع واقي خلال ساعات.

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