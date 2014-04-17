“الخارجية” تنظم حلقة نقاش لكاتب فرنسى ألف كتابًا عن الإخوان المسلمين

استقبلت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان ، وكيل أول وزارة الخارجية اليوم ، في إطار اهتمام وزارة الخارجية بمتابعة الأعمال الفكرية ،والثقافية الإقليمية ،والعالمية ،التي تتناول الشأن المصري ، الكاتب الفرنسي “ميكائيل برازان” لمناقشة الكتاب الذي صدر له مؤخراً بعنوان “الإخوان المسلمين : تحقيق في آخر أيديولوجية شمولية” ، وشارك في اللقاء قيادات وزارة الخارجية ومجموعة من شباب الدبلوماسيين والفنان محمود قابيل.

حيث تناول النقاش مضمون الكتاب الذى يدور حول تاريخ ونشأة جماعة الإخوان المسلمين ، وأهم مراحل تطورها السياسي وصولاً إلى مرحلة تقلد جماعة الإخوان مقاليد السلطة في مصر ، وعدم تمكن الجماعة من الاستجابة لتطلعات القطاعات العريضة من الشعب المصري ، مما دفعه الي الثورة علي حكم جماعة الاخوان في 30 يونيو 2013 ، مؤكداً تمسكه بأهداف ثورته في 25 يناير 2011.

وفى سياق متصل ، تناول اللقاء الرؤى الغربية لحركة الإخوان المسلمين ، وما يرتبط بها من حركات إسلامية في العالم العربي والتي تحوذ علي اهتمام العديد من الدوائر السياسية والفكرية في الغرب ، وذلك في ظل متابعتها لتداعيات الثورات العربية وما فرضته علي المشهد السياسي الحالي من متغيرات جديدة.

والجدير بالذكر ، أن النقاش ركز على التعامل السلبي للغرب إعلامياً ، مع ما تشهده مصر من حراك سياسي واجتماعي في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو ، مع تسليط الضوء علي تلك الحملة الإعلامية الضارية التي تشنها وسائل الإعلام الغربية ضد مصر ، حيث اتفق الكاتب الفرنسي مع ما طُرح خلال اللقاء من افتقار التغطية الإعلامية الغربية للحياد والموضوعية ، عند تناولها الأوضاع الراهنة في مصر، الأمر الذي يتسبب في خلق مشاعر سلبية لدي المواطن المصري ، تجاه الموقف الغربي إزاء ما تشهده مصر من تطورات.

وتم خلال اللقاء إطلاع الكاتب الفرنسي بشكل مستفيض علي مجمل تطورات الأوضاع في البلاد ، والتقدم الذي تحقق في تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل.

أ ش أ