بلاغ للنائب العام يتهم السبكى بنشر الفحشاء وتشويه صورة المجتمع



> تقدمت حنان غزالى مستشار العلاقات الأسرية والتربوية وأستاذة التنمية البشرية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد منتج فيلم “حلاوة روحط محمد السبكى وضد مخرج الفيلم سامح عبدالعزيز، تتهمهما فيه بتشوية صورة المجتمع وإشاعة الفاحشة والرزيلة”.

وأكدت مقدمة البلاغ رقم 8563 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهما، تعمدا إظهار المجتمع المصري بصورة فجة الفيلم، وتعديا حدود المنطق ليتاجروا بقصص الأطفال وإدخالها في أعمالهم التحريضية ضد المجتمع، حيث أنه من المعروف أن الأطفال يحبوا أن يروا أطفالا مثلهم أبطال في أفلام فلا تستطيع أن تقاوم فضولهم.

وأضاف قائلة “نحن أيضا ككبار نحب أن نرى مواهب الأطفال في التمثيل ولكن حينما تطال الفاحشة بطل الفيلم الطفل وهو يقوم بممارسة الرزيلة فماذا أقول لأبنائي وكيف أحميهم من هؤلاء، حيث أني أم لولدين في مرحلة المراهقة”.

واختتمت بلاغها مطالبة بالتحقيق في مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تهدم القيم والأخلاق في المجتمع الذي كان وحتى وقت قريب يتعاطى ويشاهد السينما النظيفة التي قدمها أبطال مازالوا في وجدان المشاهد العربي من فنانين وفنانات كانوا خير سفراء لمصر في الخارج وكانوا يشكلون جزء كبير من القوة الناعمة لمصر، وأن تتصدى النيابة العامة باعتبارها القائمة على الدعوة العمومية بدورها في الدفاع عن المجتمع ضد هذا الانحطاط الاخلاقي.