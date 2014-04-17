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1196مريضا ببورسعيد تم الكشف عليهم بقافلة طبية علي مدار يومين

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1196مريضا ببورسعيد تم الكشف عليهم بقافلة طبية علي مدار يومين 1196مريضا ببورسعيد تم الكشف عليهم بقافلة طبية علي مدار يومين

الدكتور حلمي العفني

قال الدكتور حلمي العفني ، وكيل وزار الصحة ببورسعيد ، أن الاقبال جيد من قبل المواطنين على القوافل الطبية العلاجية وخاصة بقرى الجنوب والغرب ، حيث تم الكشف على “1196″ مريضا على مدار اليومين وتحاليل كيمياء الدم لعدد “139″ مريضا وتحليل طفيليات لعدد “173″ مريضا.

وأشار العفني ، إلى قيام فريق الترصد بعمل ترصد لجميع المترددين على القافلة للضغط والسكر طبقاً للبروتوكول الموضوع ، وتم عمل ترصد لعدد “65″ مترددا على مدار اليومين، كما قامت القافلة العلاجية بتحويل “17″ مريضا للمستشفيات العامة والتخصصية .

ونوه بالتثقيف الصحي لعدد “770″ مترددا ، وصرف العلاج من أدوية القوافل وتسجيل جميع التذاكر بمركز معلومات القافلة.
> أ ش أ

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