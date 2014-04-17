هزاع الرئيسي: أرفض التمثيل وانتظروا نجوم الإمارات الشباب عربياً

انطلق الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي في جولة خليجية للترويج لألبومه الجديد "أول عشق"، الذي يأتي ثمرة لتعاونه الأول مع روتانا. وخلال وجوده في الكويت، تحدّث هزاع عن أبرز ملامح الألبوم ورحلته مع الغناء ورؤيته المستقبليّة، فاستهل الفنان الإماراتي حديثه إلى "سيدتي نت" بالحديث عن زيارته للكويت، حيث دشّن ألبومه الجديد، في مؤتمر صحافي، قال فيه: "سعيد بوجودي اليوم في كويتنا الحبيبة ألمس ردة فعل إيجابية من الجمهور، وأشكر كلّ من دعمني هنا، بدءاً من الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وصولاً إلى مختلف وسائل الإعلام".

وقال: "الألبوم يضمّ ألواناً خليجيّة عدّة، من بعد فترة، ركّزت فيها على السنغل واللون الإماراتي. حاولت بعد تعاقدي مع روتانا التنويع، وهذه باكورة أول تعاون، وأبرز الأسماء التي تعاونت معها كانت من كافة دول الخليج، بدءاً بسمّو الشيخ راشد بن حمد الشرقي من الإمارات ومعالي الدكتور مانع سعيد العتيبة والشاعر أحمد علوي، إضافة إلى ملحّنين، منهم وليد الشامي الذي قدّم لي 4 أغنيات، وعصام كمال. والألبوم يحمل اسم "أول عشق" يضمّ 10 أغنيات أتمنّى أن ينال رضى الجمهور".

أما عن الأغنيات التي صوّرها من الألبوم، فقال: "صوّرت أغنية "يا قلبي"، التي هي من كلمات الشاعر سلطان مجلي، ومن ألحان وليد الشامي. وكانت البداية بإطلاق الأغنية في المواقع والمنتديات. ثمّ جاء التصوير ليعزّزها ويدعمها عبر الفضائيّات. ولدينا خطّة مستقبليّة لتصوير أغنيتين على أقصى تقدير. وفي انتظار ردود أفعال الجمهور تجاه الأغنيات لحسم أسماء الأغنيات التي تصوّر".

وأكّد هزاع أنه لم يخشَ عدد النجوم في روتانا، وقال: "شيء أفخر به، ولا أنسى إشادة مدير روتانا للصوتيات سالم الهندي وتشجيعه ودعمه المعنوي، ما شجعني على تقديم كلّ ما هو متميّز. وعندي قناعة بأنّ كلّ فنان سيحصل على حقّه من النواحي كافة، وفي التعاون الأوّل أنا راضٍ عن الألبوم الجديد، وأتطلّع إلى الأفضل".

وبسؤاله عن إمكانية تقديم أغنيات بلهجات أخرى، في ظلّ توجّه أغلب النجوم العرب إلى مواكبة الموجة الغنائية العربية واتّباع عولمة الأغنية، قال: "كانت هناك فكرة، وقابلة للتطبيق، في الألبوم المقبل، وحاولت أن يكون "أوّل عشق" خليجيّ بحت".

اما عن عدم شهرة مطربي الإمارات عربيّاً، فأوضح أنّ الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام كانا من أوائل من انطلقوا خارج الوطن إعلاميّاً وفنيّاً حتى في اختيار الأغاني والشعراء، ثم بدأ يتبعهم نجوم آخرون، بالرغم من الحاجة إلى وقت لإثبات وجودنا".

وشدّد هزاع على أنّه يستبعد حالياً فكرة الحضور في الساحة الفنية كممثل، وإنّما سيكتفي بالغناء والظهور على الشاشة من خلال الفيديو كليب والبرامج.