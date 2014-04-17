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هذا ما غيره المرض في حياة محمد حماقي!

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هذا ما غيره المرض في حياة محمد حماقي! هذا ما غيره المرض في حياة محمد حماقي!

أكد المطرب المصري محمد حماقي إنه تغير كثيرا منذ مروره بأزمة صحية تواجد عل أثرها في العناية المركزة أيام طويلة حيث شاهد الموت بعينه.
وقال حماقي في برنامج "حماقي والحياة" الذي يعرض على قناة الحياة المصرية بمناسبة مرور عشرة سنوات على بدء مشواره الغنائي انه غير تماما عاداته الغذائية الخاطئة وبات يهتم بالنوم لفترات مناسبة،حيث كان لا ينام في السابق بالأيام،كما بدأ يهتم بالفحص الدوري على صحته،ومؤخرا ذهب إلى أحد الأطباء الأسبان أثناء تواجده في ، للاطمئنان على قلبه فأخبره الطبيب أن قلبه سليم،وأوضح حماقي أن ما أنقذه في أزمته الصحية بعد الله هو ذهابه سريعا إلى المستشفى فعنصر الوقت كان مؤثر للغاية حيث اكتشف إنه لو تأخر لدقائق لأحدث ذلك تلفا في أحد شرايين القلب.
على الجانب الأخر كشف حماقي عن التحضير لعمل سينمائي رومانسي لن يظهر فيه كمطرب،وإن كان سيغنى فيه رافضا الكشف عن أي تفاصيل فيما اكتفى فقط بالقول إنه في حالة سير كل الأمور بشكل طبيعي سيبدأ التصوير بعد شهرين.

 

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