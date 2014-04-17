“بوتين” يبحث عن “عريس” لزوجته السابقة

أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال بشأن إمكانية زواجه مجددا، قائلا: «يجب أولا أن أزوج زوجتي السابقة، ليودميلا أليكساندروفنا، ثم أفكر لاحقا في نفسي».

بهذه الكلمات أجاب «بوتين»، الخميس، على سؤال حول إذا ما كان يعتزم الزواج مجددا، خلال الحوار التليفزيوني المباشر مع المواطنين الروس، اللقاء السنوي الذي يجيب من خلاله على أسئلة رعاياه.

وكانت الرئاسة الروسية قد أكدت رسميا طلاق بوتين، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته السابقة في يونيو 2013.

واختفت الحالة الاجتماعية للرئيس الروسي من سيرته الذاتية على الموقع الرسمي للكريملين، الذي قال المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، حينها إن «هذا يعني أن الطلاق قد تم».

وقد اعترفت «ليودميلا» بأنها لا تحب كونها شخصية عامة فضلا عن كرهها للسفر بالطائرات.

وتزوج «بوتين» «بليودميلا»، في 1983، وعقب زواجهما أقاما لفترة في ألمانيا الشرقية حيث كان الرئيس الحالي يعمل حينها في الاستخبارات السوفييتية.

وولدت ابنتهما الأولى ماريا، في 1985، بليننجراد القديمة، سان بطرسبرج حاليا، في حين ولدت ابنتهما الثانية في أغسطس 1986 بدريسدن في ألمانيا الشرقية.