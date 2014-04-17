تمديد حبس المتهمين البريطانيين في قضية "مطرقة لندن"

قضت محكمة ساوثوورك في لندن بتمديد حبس المتهمين البريطانيين الثلاثة في قضية الاعتداء على المواطنات الإماراتيات الثلاث، التي عرفت بـ (مطرقة لندن) في فندق كمبرلاند وسط العاصمة البريطانية لندن لحين انعقاد الجلسة في الثالث من يوليو المقبل، وقد تم الإفراج عن المتهمة الرابعة بكفالة مع عودتها لجلسة المحاكمة في الموعد نفسه.

والمتهمون الثلاثة هم : فيليب سبنس، 32، عاماً (16/10/81) ووجهت له المحكمة 3 تهم شروع في القتل وتهمة السطو المشدد.

المتهم الثاني هو توماس إفريمي، 56 عاماً ((26/9/57 ووجهت له المحكمة تهمتي التعامل مع بضائع مسروقة وانتحال شخصية الغير.

أما المتهم الثالث فهو جيمس موس (33 عاما) (5/11/80) واتهم بالتعامل مع بضائع مسروقة.

والسيدة المتهمة هي كارلي بيكر - 31، (24/11/82) ووجهت إليها تهمة التعامل مع بضائع مسروقة.

وجميع المتهمين هم من الرعايا البريطانيين.