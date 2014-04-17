وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" للمطالبة بالعفو عن أحمد الجيزاوى

نظم عدد من النشطاء السياسيين، وأسرة المحامى أحمد الجيزاوى، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، منذ قليل، للمطالبة بالعفو عن المحامى أحمد الجيزاوى المعتقل فى السجون السعودية، فى ذكرى مرور عامين على اعتقاله وحبسه.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الحرية لكل سجين، هاتوا جيزاوى من الزنازين، سيبوا الورد يفتح سيبوا جيزاوى منا ومش هنسيبه، جيزاوى قالها قوية يسقط حكمك يا سعودية، حرية حرية حرية لحد ما أموت، اعتقلونا يا تفرجوا عنه احنا شركاء فى نضاله، اكتب على حيطة الزنزانة حبس جيزاوى عار وخيانة، آه لو كان أمريكانى كان أفرجوا عنه فى ثوانى".

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "الحرية لأحمد الجيزاوى ضيف الرحمن المُفترى عليه، الحرية للجيزاوى، القضية كرامة وطن، الجيزاوى فى سجون السعودية إهانة ليك وليا".