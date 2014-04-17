أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" للمطالبة بالعفو عن أحمد الجيزاوى

Google+ Print
وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" للمطالبة بالعفو عن أحمد الجيزاوى وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" للمطالبة بالعفو عن أحمد الجيزاوى

نظم عدد من النشطاء السياسيين، وأسرة المحامى أحمد الجيزاوى، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، منذ قليل، للمطالبة بالعفو عن المحامى أحمد الجيزاوى المعتقل فى السجون ، فى ذكرى مرور عامين على اعتقاله وحبسه.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الحرية لكل سجين، هاتوا جيزاوى من الزنازين، سيبوا الورد يفتح سيبوا جيزاوى منا ومش هنسيبه، جيزاوى قالها قوية يسقط حكمك يا سعودية، حرية حرية حرية لحد ما أموت، اعتقلونا يا تفرجوا عنه احنا شركاء فى نضاله، اكتب على حيطة الزنزانة حبس جيزاوى عار وخيانة، آه لو كان أمريكانى كان أفرجوا عنه فى ثوانى".

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "الحرية لأحمد الجيزاوى ضيف الرحمن المُفترى عليه، الحرية للجيزاوى، القضية كرامة وطن، الجيزاوى فى سجون السعودية إهانة ليك وليا".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما