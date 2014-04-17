"الخدمات البيطرية": حديقة حيوان الجيزة خالية من أنفلونزا الطيور

قال الدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن حديقة الحيوان بالجيزة استعدت لاستقبال أعياد شم النسيم، مشيرًا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع حدائق الحيوان، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية.

وقال إن جميع التقارير البيطرية بالهيئة حول حالة الطيور بحديقة حيوان الجيزة، تؤكد خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور أو الأمراض الوبائية الأخرى.

وأضاف سليم، فى تصريحات صحفية، الخميس، أنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية داخل الحديقة منها تفتيش حقائب الزوار لمنع دخول أى مخالفات إلى الحديقة والتنسيق مع مديرية الأمن بالجيزة بتكثيف التواجد، وتأمين الزوار تنسيق مع فرق الكشافة للتعاون مع أمن الحديقة .

ومن جانبه، قال الدكتور عصام البطاوى، مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، إن الطيور تتمتع بحالة صحية جيدة، وأن هناك تعاونًا مستمرًا بين المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى وهيئة الخدمات البيطرية المتمثلة فى إدارة الطب الوقائى والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، كما أنه يوجد متابعة دورية التحصينات من أطباء الوقاية بالحديقة وتقييم المستوى المناعى لهذه الطيور، مشيرا إلى أن المستوى المناعى لديها عال جدا.

وأضاف مدير الحديقة، أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بالحديقة والتوسع فى عدد منافذ بيع التذاكر والأماكن الداخلية لجمهور الزائرين، لمنع التكدس أمام شبابيك صرف التذاكر من خلال 15 منفذًا لبيعها.

وأوضح أنه سيتم عرض بانوراما للولادات الصغيرة منها الضبع المنقط وأبوعق ولاما أهلية وفرس النهر وماعز جبلى وكبش أروى وفقس أوز فرعونى وفقس بجعة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات والطيور الصغيرة، وتم عمل عرض تدريبى لسباع البحر.

وأوضح البطاوى، أنه تم تجهيز كشك البقرة الهندى بنماذج من المحنطات الحيوانية التى تحاكى عمليات التحنيط التى قام بها المصريون تابة لوحات تعريف جديدة للتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها بالطبيعة وفترة التكاثر وزيادة عدد الأسهم الإرشادية ودليل جديد للحديقة، للتسهيل على الزائرين فى الوصول إلى الأماكن المحببة إليهم .