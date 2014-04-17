"اليوم السابع" يعين 33 صحفيا التزاما بوعد حماية المحررين الميدانيين

أصدر خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، اليوم الخميس 17/4/2014، قرارًا بتعيين 33 من المحررين والمصورين الميدانيين، على رأسهم الزميل خالد حسين الذى يعالج حاليًا نتيجة إصابته برصاصة فى الصدر، نتيجة اشتباكات طلاب الإخوان والأمن بمحيط جامعة القاهرة.

يأتى قرار رئيس تحرير اليوم السابع، التزامًا بالوعد الذى قطعه بحماية وتأمين المحررين الميدانيين، فى اليوم السابع.

والمحررون والمصورون الميدانيون المعينون هم: خالد حسين، ورامى سعيد، ومحمد مجدى السيسى، وسمر سلامة، وسيد الخلفاوى، وهانى محمد كامل، ووائل ربيعى، ونورهان حسن، ومحمود راغب، وندى سليم، وعلى عبد الرحمن، ومحمد حسين، وحسام الدين عاطف، وعمرو مصطفى، وحسن محمد، كريم عبد الكريم، و كريم عبد العزيز، وأحمد رمضان، وعماد أحمد، وخالد كامل، وحازم عبد الصمد، ومصطفى السيد، وأمانى الأخرس، ومصطفى السيد، وإسراء الشرباصى، ومصطفى يحيى، وبهاء نبيل، وهشام حسن، وأحمد عبد الهادى، ومحمد العاصى، وعبد الرحمن سيد، وأحمد إسماعيل، ومحمد إبراهيم.

كان مجلس تحرير جريدة اليوم السابع، اتخذ قرارًا الاثنين الماضى بتعيين جميع المحررين الميدانيين بالصحيفة والمواقع الإلكترونية، وذلك كخطوة أساسية تضمن حفظ الحقوق الخاصة بالمحررين الميدانيين ووضعهم تحت مظلة نقابة الصحفيين.

يذكر أن خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، كان قد أعلن عن قائمة مطالب شاملة، يمكن من خلالها توفير الحماية والتأمين الكاملين لشباب المحررين الذين يعملون على تغطية الأحداث الساخنة، كرد فعل على إصابة الزميل خالد حسين محرر اليوم السابع وعدد من محررى الصحف فى اشتباكات الإخوان والأمن بجامعة القاهرة الاثنين الماضى.

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