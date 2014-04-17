أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. علي بدرخان: العملية الإنتخابية محسومة للسيسي و الحيرة في نتيجتها سذاجة

Google+ Print
بالفيديو.. علي بدرخان: العملية الإنتخابية محسومة للسيسي و الحيرة في نتيجتها سذاجة بالفيديو.. علي بدرخان: العملية الإنتخابية محسومة للسيسي و الحيرة في نتيجتها سذاجة

 

علي بدرخان المخرج السينمائي

 

قال علي بدرخان المخرج السينمائي “أن ما نقبل عليه من حيرة و حماسة مختلقة عن معرفة من هو الرئيس القادم هو محض السذاجة ، فهل يجب علينا أن نكون سذج بعدما قام المشير عبدالفتاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بخلع زيه ابعسكري، و خوض هذه المخاطرة بدون علمه مسبقا و يقينه بأنه سيفوز بالإنتخابات”.

و استنكر بدرخان خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA”  للأنباء خارطة الطريق، قائلا “ما هي خارطة الطريق و التي أوسع الإعلاميين في الحديث عنها، هل هي فقط إجراء الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية ؟ ، و كأنهم يريدوننا الإقتناع بأنها إجراءات خيالية، لا أحد يستطع خوضها  سواهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر