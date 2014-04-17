بالفيديو.. علي بدرخان: العملية الإنتخابية محسومة للسيسي و الحيرة في نتيجتها سذاجة

قال علي بدرخان المخرج السينمائي “أن ما نقبل عليه من حيرة و حماسة مختلقة عن معرفة من هو الرئيس القادم هو محض السذاجة ، فهل يجب علينا أن نكون سذج بعدما قام المشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بخلع زيه ابعسكري، و خوض هذه المخاطرة بدون علمه مسبقا و يقينه بأنه سيفوز بالإنتخابات”.

و استنكر بدرخان خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء خارطة الطريق، قائلا “ما هي خارطة الطريق و التي أوسع الإعلاميين في الحديث عنها، هل هي فقط إجراء الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية ؟ ، و كأنهم يريدوننا الإقتناع بأنها إجراءات خيالية، لا أحد يستطع خوضها سواهم”.