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للمحجبات موضة ربيع وصيف 2015

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للمحجبات موضة ربيع وصيف 2015 للمحجبات موضة ربيع وصيف 2015

الإطلالة الناعمة المطعّمة بطبعات الأزهار أو النقوش هي سمة أزياء المحجبات لربيع وصيف 2015، من دون أن تنحصر بقطعة معيّنة. فنجدها تزيّن البلوزة أو التوب أو التنورة أو البنطلون أو حتى غطاء الرأس. وتتعدّد النقوش، فنجد الكبيرة والصغيرة الناعمة والملوّنة أو التي تقتصر على لون واحد. لكنها بالرغم من اختلافها يجمعها أمر واحد، وهو أنّ ارتداء النقوش مع الحجاب، على وجه الخصوص، يحتاج منك عناية خاصّة بكيفيّة التنسيق. إليك من "سيدتي نت" عدداً من النصائح:

عند اتخاذ قرار ارتداء الحجاب المطبّع، لا بدّ من أن تكون الملابس غير مطبّعة، كي لا تتحوّل الإطلالة إلى مهرجان للطبعات.

ـ عند اختيار الاكسسوار، عليك انتقاء الألوان الأقلّ حضوراً في الأزهار، ثمّ اعتمادها. وإذا كنت تخشين المبالغة، فعليك بالاتجاه إلى الألوان الحياديّة واختيار لون واحد.

ـ اختيار حقيبة وحذاء مناسبين وبألوان مناسبة للزهور الموجودة في الحجاب.

ـ الطبعات قد تتنوّع بين الكبيرة والصغيرة، فاختاري الأكثر راحة بالنسبة إليك؛ وليكن خيارك من الألوان مناسباً للون بشرتك؛ فالطبعات ذات الألوان الداكنة تُناسب البشرة الفاتحة أكثر، فيما ذات الألوان الفاتحة تمنحك وجهاً أكثر إشراقاً، إذا كنت من السمراوات.

ـ ليكن مكياجك هادئاً وبسيطاً لكي يتناسب وحجابك.

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