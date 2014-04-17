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2 مليون جنيه لإقامة “مركز للصناعات الصغيرة” لصالح مصابي الألغام بمطروح

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2 مليون جنيه لإقامة “مركز للصناعات الصغيرة” لصالح مصابي الألغام بمطروح 2 مليون جنيه لإقامة “مركز للصناعات الصغيرة” لصالح مصابي الألغام بمطروح

 

محافظ مطروح

أعلن اللواء بدر طنطاوى، محافـــظ مطــــــروح أنه تم توقيع اتفاق بين محافظة مطروح و جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بحضور جهه التمويل “ممثلي وزارة التعاون الدولي”، وذلك لانشاء مركز للصناعات الصغيرة لخدمة المصابين من الألغام بمحافظة مطروح بمنطقة أبو لهو البحرية غرب مدينة مرسي مطروح بتكلفة 2 مليون جنيه .

وصرح حسين السنيني، المنسق الميداني للأمانة التنفيذية للألغام بمحافظة مرسى مطروح، أن المركز يستهدف عدد من الصناعات الصغيرة والحرفية مثل تجهيز وفرز الأغنام وتخليل الزيتون ومعصرة زيتون وتصنيع المنتجات اليدوية من صوف الأغنام وسوف تمول المحافظة أعمال الإشراف والتشغيل للمركز فور الانتهاء من أعمال الانشاء والتجهيز .

ومن جانبه أكـــــد محافـــظ مطــــــروح بأن إقامة مركز الصناعات الصغيرة كان مطلب هام لدعم المصابين من الألغام إيمانـــاً من المحافظة بأهميـــــــة هذه القضية المحورية وحـــق المصابيـــن وأســـــر الضحــايـــا فــــــــى الحصــــــــــول علــــــــى المسانـــدة والدعــــم الاجتماعـــــي والنفســـي والمعنــوي لمواصلة رعاية مصابي الألغام بمطروح.

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