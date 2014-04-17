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القناة يزيد أوجاع الحضري في أربع دقائق

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القناة يزيد أوجاع الحضري في أربع دقائق القناة يزيد أوجاع الحضري في أربع دقائق

حول القناة تأخره بهدف أمام وادي دجلة إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

تقدم وادي دجلة عن طريق مهاجمه السوري عبد الفتاح الأغا في الدقيقة العاشرة، وانتفض القناة بهدفي كوامي أدجماي ومحمد سعيد في الدقيقتين 55 و59.

بذلك الفوز صعد القناة للمركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن وادي دجلة السادس.

الهدف الثاني للقناة جاء من ركلة جزاء حصل عليها سعيد وسددها بثبات "لوب" في وسط المرمى على طريقة بانينكا الشهيرة.

وكان عصام الحضري قد اهتزت شباكه بثلاثة أهداف في مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك، عن طريق محمود فتح الله والثنائي الشاب أوباما ومصطفى فتحي.

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